ريال مدريد يضع شرطاً على رونالدو مقابل الموافقة على رحيله إلى يوفنتوس

السبت 07 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-يورو سبورت

عدد القراءات 347



يومًا بعد يوم، تنهار العلاقة بين نادي ريال مدريد الأسباني واللاعب كريستيانو رونالدو مهاجم ونجم الفريق الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن ملعب سانتياغو برنابيو خلال فترة الانتقالات الحالية وأكثر من أي وقت مضى.



وأشارت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا إلى أن المهاجم الدولي البرتغالي سينتقل إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو بعد تسع سنوات قضاها في نادي العاصمة الأسبانية مدريد.

تقارير صحفية أسبانية تقول أن هناك طلب أخير تقدمت به إدارة النادي الملكي إلى رونالدو، في حالة إتمام انتقاله إلى ملعب يوفنتوس أرينا في الفترة القادمة، وهو طلب من أجل تهدئة ثورة الجماهير البيضاء على إدارة النادي.

وذكرت تلك التقارير أن إدارة الريال تطلب من رونالدو أن يخرج للحديث إلى جماهير الميرينغي في العلن من أجل إخبارهم أنه لم يتم إجباره على الرحيل عن النادي وأنه رحل بإرادته الكاملة للبحث عن تحدّ جديد في مسيرته الكروية.



فهل ينصاع إليهم رونالدو /33 عامًا/ ويُحقق مطالبهم ويخرج للحديث إلى الجماهير؟ أو كيف سيرُد صاروخ ماديرا البرتغالي على فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وإدارة النادي عندما يبلغونه بهذا الطلب؟



يُذكر أن ريال مدريد لا يرغب في بيع رونالدو مقابل 100 مليون يورو فقط، حيث تريد إدارة النادي الحصول على ما يقارب الـ150 مليون يورو من أجل السماحبرحيل نجمها الأول هذا الصيف.