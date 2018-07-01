الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا اطلق من اليمن

السبت 07 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي مساء، اليوم الجمعة، نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من داخل اليمن.

وقال المالكي في بيان له مساء الجمعة، إن الصاروخ كان باتجاه مدينة (جازان)، جنوب غرب المملكة، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وأوضح المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره، ولم ينتج عن اعتراضه أية إصابات.

وأضاف العقيد المالكي أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم(2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، إطلاق صاروخ باليستي على موقع سعودي جنوبي المملكة. وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، إن "القوة الصاروخية (تابعة للجماعة) أطلقت صاروخًا باليستيًا على المدينة الصناعية بجازان". وأضافت القناة أن الصاروخ من نوع "بدر 1"، دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل.

