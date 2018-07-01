تركيا تجرّب منظومتي سلاح ليزري جديد

الجمعة 06 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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أنهت مستشارية الصناعات الدفاعية التركية، اليوم الجمعة 6يوليو/تموز2018م، تجربة منظومتي سلاح ليزري فائق القوة، لتدمير أهداف ثابتة ومتحركة في البر والبحر والجو.

وبحسب وكالة الأناضول فأن عملية تجريبية جرت لإطلاق أشعة من كلتا المنظومتين، حيث دمرت منظومة "تطوير نظام ليزري عالي القوة" (إشين) درع سفينة بسمك 22 ملم من مسافة 500 مترا.

بينما دمّرت "منظومة ألياف ليزري مركب فوق مركبة" (أرمول)، صلبا كربونيا بسمك 3 ميليمتر من مسافة 500 مترا، وذلك من فوق مدرعة "كوبرا-1" التابعة لشركة "أوتوكار" للصناعات العسكرية التركية.

وبتنسيق من مستشارية الصناعات الدفاعية، وتحت إشراف مركز أبحاث التكنولوجيا المتقدمة لأمن الاتصالات والمعلومات "بيلغم"، يعمل طاقم تركي على تطوير مشروعي "نظام ليزري عالي القوة" (إشين)، وتطوير "نظام ألياف ليزري مركب فوق مركبة" (أرمول).

وتبلغ القوة الليزرية لمشروع "نظام ليزري عالي القوة"، 20 كيلو وات، فيما تبلغ قدرة "نظام ألياف ليزرية مركب فوق مركبة" 1.25 كيلو وات.

ويبلغ وزن منظومة "أرمول" حوالي 400 كغم، ومن المخطط تركيبها على الطائرات في الفترة المقبلة.