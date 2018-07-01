الوكيل الجفري يلتقي الطلاب اليمنيين في نيودلهي

الجمعة 06 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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التقى الدكتور مازن الجفري وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة 7يوليو/تموز2018، بالعاصمة الهندية نيودلهي بجمع من الطلبة والباحثين اليمنيين الدارسين في الجامعات الهندية .

وناقش الذي حضره أيضاً عدد من الدبلوماسيين و رجال الأعمال اللقاء أوضاع الملحقية الثقافية وسير العملية التعليمية الأكاديمية للطلبة اليمنيين في مختلف الجامعات الهندية.

وأكد الدكتور الجفري خلال اللقاء حريصة على انتظام وصول المستحقات المالية للطلاب في الخارج وفي موعدها المحدد، مستدركا " لابد أن يقدر الجميع الظروف الصعبة الاستثنائية التي يمر بها الوطن والتي أثرت عميقاً في خطط الوزارة ودورها في خدمة أبناءها الطلبة المبتعثين في الخارج.

لفت الدكتور الجفري الى انه تم تحويل جميع المستحقات المالية للربع الأول 2018م،مشيرا الى ان الوزارة في صدد إعداد و تجهيز الرسوم الدراسية والربع الثاني 2018م.

حضر اللقاء القنصل اليمني في نيودلهي محمد سعيد الشرعبي والسكرتير الثاني أنور القرعة والمسؤول المالي بالملحقية باجل الشميري ورئيس الجالية اليمنية بالهند محمد العامري ورئيس منتدى رجال الاعمال في الهند خالد الصبري و رئيس جالية بانجلور بولاية كرناتكا الهندية خليل الدبعي.