الحكومة تصدر توضيح حول منع دخول سيارات الدفع الرباعي عبر منفذ الوديعة لليمن

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اصدرت وزارة المغتربين، مساء اليوم الجمعة 7يوليو/تموز2018م، توضيحا حول منع خول سيارات الدفع الرباعي القادمة من الأراضي السعودية الى اليمن.
وقال التوضيح الصادر عن الوزارة ان القرار " أُتخذَ من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية وقضى بمنع خروج جميع سيارات الدفع الرباعي والمعدات الثقيلة سواءً عبر "التربتيك" أو "التصدير".
ولفت التوضيح الى انه ليس هناك أي توضيح لأسباب المنع من قبل السلطات السعودية، مشيرا الى الوزارة ستقوم بالتواصل مع الجهات المعنية في السفارة والمملكة لمعرفة ذلك.
وشدد التوضيح على عدم وجود "تكدس للمسافرين والأسر بالمنفذ"، مؤكدا أن الوزارة تبذل جهودها للتخفيف عن المغتربين المسافرين والعائدين للوصول الى حل يسمح بخروجهم بسياراتهم.
وكانت السفارة اليمنية لدى المملكة العربية السعودية دعت السعودية كافة رعاياها المقيمين في المملكة إلى عدم السفر إلى اليمن بسياراتهم ذات الدفع الرباعي والمعدات الثقيلة نظراً لعدم السماح بمرور هذه المركبات من المنفذ السعودي.
وأوضحت السفارة في اعلان لها الليلة إنها لا تزال تتابع للتأكد من الجهات المختصة عن خلفية ومدة سريان هذا القرار.