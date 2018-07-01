اعتراض صاروخ باليستي اطلقته المليشيا باتجاه جازان

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قالت وسائل اعلام سعودية ان قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت، اليوم الجمعة 6يوليو/تموز2018م، صاروخا باليستيا اطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية.
وبحسب قناة العربية فان المليشيا اطلقت الصاروخ باتجاه مدينة جازان السعودية.