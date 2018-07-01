آخر الاخبار

الحكومة تصدر توضيح حول منع دخول سيارات الدفع الرباعي عبر منفذ الوديعة لليمن اعتراض صاروخ باليستي اطلقته المليشيا باتجاه جازان عاجل : الديوان الملكي السعودي ينعى أميرة من آل سعود المليارات تتدفق على خزائن الشرعية من مواردها المحلية وفاة واحدا من أشهر المفكرين الإسلامين التابعين لجماعة الاخوان المسلمين الجيش الوطني بمحافظة الحديدة يعلن عن انتهاء عملية خاطفة أنتهب بنصر كبير وسيطرة كاملة تعرف على الذمة المالية للرئيس التركي أردوغان.. هذه ممتلكاته وديونه غريزمان يقصي «بلده» الاوروجواي من المونديال ويرفض الاحتفال - فرنسا الى نصف النهائي تركيا تتربع بين الدول الثلاثة الأولي في العالم في أحد تخصصات الطب عاجل : حملة اعتقالات واسعة تجتاح تركيا وتستهدف مطلوبين في 47 محافظة

اعتراض صاروخ باليستي اطلقته المليشيا باتجاه جازان

الجمعة 06 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 584

 

قالت وسائل اعلام سعودية ان قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت، اليوم الجمعة 6يوليو/تموز2018م، صاروخا باليستيا اطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية.

وبحسب قناة العربية فان المليشيا اطلقت الصاروخ باتجاه مدينة جازان السعودية.

إقراء أيضاً
الحكومة تصدر توضيح حول منع دخول سيارات الدفع الرباعي عبر منفذ الوديعة لليمن
الجيش الوطني بمحافظة الحديدة يعلن عن انتهاء عملية خاطفة أنتهب بنصر كبير وسيطرة
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكشف موقفها الجديد من الحوثيين
المبعوث الدولي في مجلس الامن يدعو الى اقصاء الشرعية والتحالف من ملف الحديدة وي
مقتل 7 اشخاص في غارة أميركية بشبوة
عاجل : الجيش الوطني يقترب من ميناء الحديدة .. سقوط مديرية التحيتا بيد الشرعية وه
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس