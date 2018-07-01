آخر الاخبار

اعتراض صاروخ باليستي اطلقته المليشيا باتجاه جازان عاجل : الديوان الملكي السعودي ينعى أميرة من آل سعود المليارات تتدفق على خزائن الشرعية من مواردها المحلية وفاة واحدا من أشهر المفكرين الإسلامين التابعين لجماعة الاخوان المسلمين الجيش الوطني بمحافظة الحديدة يعلن عن انتهاء عملية خاطفة أنتهب بنصر كبير وسيطرة كاملة تعرف على الذمة المالية للرئيس التركي أردوغان.. هذه ممتلكاته وديونه غريزمان يقصي «بلده» الاوروجواي من المونديال ويرفض الاحتفال - فرنسا الى نصف النهائي تركيا تتربع بين الدول الثلاثة الأولي في العالم في أحد تخصصات الطب عاجل : حملة اعتقالات واسعة تجتاح تركيا وتستهدف مطلوبين في 47 محافظة 10معلومات أساسية عن مشروع نيوم السعودي العملاق

عاجل : الديوان الملكي السعودي ينعى أميرة من آل سعود

الجمعة 06 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب
عدد القراءات 643

 

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الجمعة، عن وفاة والدة الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن آل سعود، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

إقراء أيضاً
تركيا تتربع بين الدول الثلاثة الأولي في العالم في أحد تخصصات الطب
عاجل : حملة اعتقالات واسعة تجتاح تركيا وتستهدف مطلوبين في 47 محافظة
أكبر قاعدة في العالم للبحرية الأمريكية معرضة للغرق
روسيا تحرق درعا: غارتان كل ثانية والأجواء الأردنية مفتوحة
واشنطن ترد على تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز
رفع اسماء «الرئيس مرسي واللاعب ابو تريكة وقيادات اخوانية» من قوائم الارهاب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس