عاجل : الديوان الملكي السعودي ينعى أميرة من آل سعود

الجمعة 06 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الجمعة، عن وفاة والدة الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن آل سعود، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.