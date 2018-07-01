عاجل : الديوان الملكي السعودي ينعى أميرة من آل سعود

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أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الجمعة، عن وفاة والدة الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن آل سعود، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.