المليارات تتدفق على خزائن الشرعية من مواردها المحلية

الجمعة 06 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- سبا

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بلغت إيرادات مكتب جمارك وادي وصحراء حضرموت والدوائر التابعة له (جمركي ميناء منفذ الوديعة البري ومطار سيئون ) من الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى للنصف الاول من العام الجاري 2018 م مبلغ 16 مليار و 739 مليون و 196 ألف و 706 ريال ، بزيادة عن العام الماضي 2017 م بمبلغ 2 مليار و 186 مليون و 332 ألف و 545 ريال.

وارجع مدير عام مكتب جمارك حضرموت الوادي والصحراء عاشور قفزان أسباب الزيادة الى اقبال المواطنين والمغتربين على ترسيم سياراتهم والياتهم

مستغلين فترة التخفيض ، و كذا الزيادة الملحوظة للتجار والمستثمرين في مستورداتهم عبر جمرك منفذ الوديعة ، وزيادة الاستيراد من قبل التجار

والمستثمرين عبر مطار سيئون الدولي وخاصة في جانب الادوية اضافة الى انتظام الرحلات اليومية بالمطار .

ولفت قفزان الى انه صدر مؤخرا قرار وزير المالية رقم " 25 " لسنة 2018 م بشان تمديد فترة التخفيض لمدة شهر اعتبار من 1 يوليو 2018 وبحسب

تعليمات رئيس مصلحة الجمارك السابقة رقم " 1 " 2016 م ..مهيباً بكافة المغتربين والمواطنين الذي يرغبون ترسيم سيارتهم والياتهم بسرعة التوجه الى مكتب جمارك وادي وصحراء حضرموت للاستفادة من التخفيضات الإضافية في الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى لكون فترة التمديد محدودة .