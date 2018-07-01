وفاة واحدا من أشهر المفكرين الإسلامين التابعين لجماعة الاخوان المسلمين

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أعلن في الأردن الجمعة عن وفاة المفكر الإسلامي والوزير السابق إسحق الفرحان عن 84 عاما، ونعت جماعة الإخوان المسلمين الفرحان لـ"الأمة العربية والإسلامية"، وسيشيع جثمانه في العاصمة عمان.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك: تنعى العالم المجاهد والمربي الفاضل معالي الدكتور اسحق الفرحان، الذي قضى حياته عاملا ورائدا في خدمة دينه ووطنه وأمته".
وعرف عن الفرحان الذي ولد في بلدة عين كارم بالقدس المحتلة في عام 1934، في المجالات الإعلامية والأكاديمية وله العديد من الكتب والأبحاث، كما ساهم بتأليف غالبية المناهج التعليمية في الأردن.
كما أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بيانا نعت فيه الفرحان، وقال إنه "كان علما من أعلام العلم والتربية والدعوة والسياسة، واتصف بعقله الكبير، ونفسيته المتواضعة والمتسامحة".
وأضافت الحركة في بيانها: "كان مُحبا لفلسطين التي ولد فيها، كحبه للأردن التي نشأ وترعرع وعاش فيها (..) لقد فقد الأردن وفلسطين والأمة، رجلا من خيرة رجالاتها".
وتلقى الفرحان تعليمه الابتدائي في بلدة عين كارم/ القدس (1941- 1948م)، وتعليمه الثانوي في السلط (1949- 1953م)، وحصل على شهادة البكالوريوس والماجستير في العلوم (كيمياء) بامتياز من الجامعة الأمريكية ببيروت (1957م)، ثم الماجستير والدكتوراه في التربية (مناهج وإعداد المعلمين) من جامعة كولومبيا بنيويورك (1964م).
وأشرف على عملية تطوير المناهج والكتب المدرسية في الأردن بين سنتي (1964 و 1973م) التي اشتملت على حوالي ثلاثمائة كتاب مدرسي ودليل معلم، للتعليم العام.
عين وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في وزارة وصفي التل عام (1970م)، ثم وزيراً للتربية والأوقاف كذلك في وزارة أحمد اللوزي الأول في عام (1971م)، واحتفظ بهذا المنصب في وزارة أحمد اللوزي الثانية عام (1972م)، ثم عين وزيراً للأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في وزارة زيد الرفاعي عام (1973م) .
كذلك عين عضواً في مجلس الأعيان في عام 1989م، لمدة أربعة أعوام حتى عام 1993م.
وأسس حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، وتولى أمانة العامة منذ تأسيسه 1992- 1998م، وتولى رئاسة مجلس شورى الحزب منذ عام 1998- 2002م.
كما ترأس جامعة الزرقاء الأهلية منذ تأسيسها عام 1994 وحتى عام 2007م، وعضو في مجلس أمنائها، منذ تأسيسها عام 1994.
أهم المؤلفات الرئيسية:
- نحو خطاب إسلامي معاصر، 2002م.
- الإسلام والعالم، 2003م.
- البعد الإسلامي للقدس والقضية الفلسطينية، 2003م.
- الشباب والتحديات الثقافية (الوقاية والعلاج)، 2003م..
- فلسطين والوعد الحق، 1994م.
- جبهة العمل الإسلامي المبررات، والمنطلقات والمشروعات، 1994م.
- التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة، 1986م.
- مشكلات الشباب في ضوء الإسلام، 1979م.
- العلم والإيمان، 1972م.