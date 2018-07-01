الجيش الوطني بمحافظة الحديدة يعلن عن انتهاء عملية خاطفة أنتهب بنصر كبير وسيطرة كاملة

الجمعة 06 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 4949

أعلنت قوات الجيش الوطني، قبل قليل من مساء اليوم الجمعة،عن سيطرتها الكاملة على مركز مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بشكل كامل.

وتعد مديرية التحيتا من أهم مديريات محافظة الحديدة حيث يتجاوز مساحتها ( 813 كم² ) ويتبعها كل من جزيرتي زفر وجزيرة حنيش الصغرى.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في منشور له إن " قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي تمكنت من تحرر مركز مديرية التحيتا بالكامل".

وأشار المركز الى حدوث انهيار كبير وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

وكانت قوات الجيش مسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قد اقتحمت اليوم مركز مديرية التحيتا في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، قبل أن تتمكن من السيطرة الكاملة عليها قبل قليل.

وكانت قوات الشرعية قد شنت ظهر امس الخميس هجوما واسعا باتجاه مركز مديرية التحيتا حيث اسفر الهجوم عن مقتل أحد القيادات الميدانية المدعو" وليد حسين السراجي" وعشرات المسلحين من مليشيا الحوثي الانقلابية وجرح الكثير.

وجاء هجوم الجيش عقب انتهاء المهلة الت منحت للمليشيات الانقلابية بهدف الانسحاب من الحديدة ومينائها بدون قتال الا ان المليشيا لم تستجب لذلك.

ودفعت قوات الجيش يوم امس بتعزيزات كبيرة استعدادا لتحرير المديرية بالكامل والانطلاق نحو زبيد.