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تعرف على الذمة المالية للرئيس التركي أردوغان.. هذه ممتلكاته وديونه

الجمعة 06 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
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استكمالا لشكل الدولة التركية الجديد، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ذمته المالية وما يمتلكه من أموال وأرصدة وعقارات استباقا لشروط أدائه القسم القانونية بعد فوزه بالانتخابات.

ونشرت الجريدة الرسمية، إلى جانب النتيجة الرسمية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة، ممتلكات وأرصدة أردوغان.

وبحسب موقع "ترك برس" ذكرت الجريدة أن أردوغان يمتلك 6 ملايين و347 ألف ليرة تركية (تعادل مليون و300 ألف دولار)، موزعة في 3 بنوك.

ووفق ما نشر في الجريدة الرسمية، يمتلك الرئيس أردوغان، دونمَي أرض في ولايته ريزة، وذلك بقيمة 10 آلاف ليرة تركية (تعادل 2600 دولار تقريبا)، وبيت في حي "أوسكودار" بإسطنبول بقيمة 4 ملايين ليرة (تعادل مليون و200 ألف دولار تقريبا).

وأضافت الجريدة أن لدى أردوغان سيارة من طراز أودي "Audi A8"، وذلك بقيمة 234 ألف ليرة تركية (تعادل 50 ألف دولار تقريبا).

ولفتت إلى أن الرئيس التركي يوجد عليه دين بقيمة 2 مليون ليرة (تعادل 420 ألف دولار تقريبا) إلى رجل الأعمال محمد غور.

وفاز الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 24 حزيران/ يونيو الماضي بنسبة 52 بالمئة.

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