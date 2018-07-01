عاجل : حملة اعتقالات واسعة تجتاح تركيا وتستهدف مطلوبين في 47 محافظة

الجمعة 06 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدرت السلطات التركية أكثر من 346 مذكرة توقيف في 47 محافظة بحق مشبوهين بالتواطؤ مع منظمة “فتح الله غولن” الارهابية، المسؤولة عن الانقلاب الفاشل صيف 2016.

وطلبت النيابة في إسطنبول طلبت توقيف 271 عسكريا لا يزال 122 منهم في الخدمة٬ بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله غولن الارهابية.

وأصدرت نيابة إزمير مذكرات توقيف بحق 75 شخصا تشتبه في انتمائهم لـ”خلية تابعة لغولن داخل القوات المسلحة”.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن”، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وبعد الانقلاب الفاشل صيف 2016، شنت السلطات حملة تطهير واسعة أوقفت خلالها أكثر من 55 ألف شخص، وأقيل فيها أكثر من 140 ألف آخرون لهم صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة.