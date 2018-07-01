أكبر قاعدة في العالم للبحرية الأمريكية معرضة للغرق

الجمعة 06 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 241

ذكرت صحيفة "ناشيونال إنتيريست" أن أكبر قاعدة في العالم لأسطول المحيط الأطلسي للبحرية الأمريكية في نورفولك بولاية فرجينيا معرضة للغرق.

وأدرجت شركة الأبحاث "American Security Project" القاعدة الأمريكية على قائمة المرافق العسكرية الأكثر عرضة للخطر بسبب تغير المناخ. وأشارت الشركة إلى أنه في نورفولك منذ عام 2000 حدثت فياضانات أكثر من ذي قبل. وأن معظم التقييمات للتغيرات المناخية تشير إلى أنه سيكون هناك فيضانات أكثر في المستقبل. وفقا للتوقعات، بحلول عام 2100 مستوى الفيضان سينمو بمقدار متر ونصف.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة الأعاصير القوية في المنطقة. وتعتقد الهيئة الهندسية الأمريكية أن إحدى هذه العواصف ستدمر القاعدة العسكرية الأكبر في العالم والبنية التحتية المرتبطة بها.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة البحرية الأمريكية يمكن أن لا تقوم بالبناء في الأجزاء الأكثر ضعفاً في القاعدة العسكرية لحل المشكلة، ولكن لن يكون من السهل حماية البنية التحتية في ظل المشاكل المادية والاقتصادية في الميزانية.

ويشار إلى أن القاعدة العسكرية الأمريكية في نورفولك هي أكبر قاعدة بحرية في العالم. وتضم ما لا يقل عن 75 سفينة، بما في ذلك حاملات الطائرات النووية. كما أنها مقر القيادة العليا للقوات المسلحة في منطقة الأطلسي.