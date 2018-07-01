مقتل 7 اشخاص في غارة أميركية بشبوة

الجمعة 06 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- أ ف ب

عدد القراءات 229

قتل سبعة مسلحين يرجح انهم ينتمون الى تنظيم «القاعدة» المتطرف في ضربة جوية اليوم (الجمعة)، نفذتها طائرة من دون طيار يرجح أنها أميركية ضد آلية كانت تقلهم في شبوة جنوب اليمن، بحسب ما أفاد مسؤول أمني يمني.



وقال المسؤول في القوات الموالية للسلطة المعترف بها في اليمن ان الطائرة استهدفت الآلية اثناء مرورها على طريق فرعي في مديرية بيحان في شبوة.

ورجّح المسؤول الأمني ان يكون المسلحون من عناصر تنظيم «القاعدة» المتطرف، وان تكون الطائرة التي نفذت الغارة أميركية.

وينتشر مسلحو تنظيم «القاعدة» في اليمن منذ أكثر من عقدين، واغتنموا الفوضى الناجمة عن الحرب بين الحكومة المعترف بها والمتمردين الحوثيين لتعزيز مواقعهم خلال السنوات الاخيرة خصوصاً في جنوب البلاد.

وتعتبر واشنطن «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» أخطر فروع تنظيم «القاعدة» في العالم، وتبدي قلقها ازاء تعزيز التنظيم نفوذه مستفيداً من النزاع المسلح في اليمن، وتخشى من اعتداءات لتنظيم القاعدة على الاراضي الاميركية.

وكثفت الولايات المتحدة منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة في كانون الثاني (يناير) 2017، ضرباتها ضد التنظيم خصوصاً عبر طائرات من دون طيار.