مفاجأة: يوفنتوس متردد في إتمام التعاقد مع كريستيانو رونالدو!

الجمعة 06 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- يوروسبورت

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تقترب صفقة انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس من الإغلاق بحسب أغلب التقارير الصحفية الإيطالية والإسبانية على حد سواء.

لكن الصحفي الإسباني كيم دومنيك لديه طرح مختلف، فقد تحدث عبر برنامج (الشرينغيتو) الإسباني الشهير قائلا إن إدارة يوفنتوس لديها شكوك حول جدوى إتمام الصفقة لأنها ستكلف 25 % من الميزانية وسيتعين عليها دفع 10 ملايين يوو كعمولة!

وقال الصحفي الإسباني المعروف إن بيب ماروتا (المدير الرياضي ليوفنتوس) يعتبر التعاقد مع رونالدو جنونا لأنه سيتعين أيضا التخلص من 3 أو 4 لاعبين مهمين لتوفير راتب كريستيانو (30 مليون يورو سنوياً)، وهي خطوة من شأنها تعريض مشروع النادي الرياضي للخطر، إضافة إلى الخوف من الوقوع تحت طائلة قانون اللعب المالي النظيف كما حدث مع ميلان مؤخراً.

لكن المعضلة أمام إدارة يوفنتوس بحسب نفس الصحفي هي أن التراجع عن الصفقة في هذا التوقيت وبعد كل تلك الأحاديث والتأكيدات سيكون سيئا بالنسبة إلى صورتهم أمام الجماهير بسبب الوهم الذي كبر في إيطاليا