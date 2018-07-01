الإمارات تعلن موقفها الجديد من معركة تحرير الحديدة بعد زيارة المبعوث الدولي . فماذا اشترطت ؟

الجمعة 06 يوليو-تموز 2018 الساعة 01 مساءً / مارب برس - صنعاء

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أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان أهمية انسحاب (الحوثيين) من الأراضي اليمنية لتسريع العملية السياسية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات انضمت للتحالف العربي بناء على طلب من الحكومة الشرعية في اليمن.

وقال الوزير، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية "نرحب ونواصل دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة ، مارتن غريفيث، من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن. والانسحاب الكامل من قبل ميليشيا الحوثي من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة هو المطلوب لتسريع هذا، تماشيا مع قرار الأمم المتحدة رقم 2216".

وأوضح الوزير أن "تدخل التحالف العربي في اليمن يستند على طلب رسمي من الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليًا، وهو يلتزم تمامًا بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وهدفنا هو استعادة حق تقرير المصير لشعب اليمن في أقرب وقت ممكن".

وقال الوزير: "إن الشعب اليمني يعتبر الحوثيين قوة محتلة، وخرقوا القانون الدولي لحقوق الإنسان بتجنيد أطفال للحرب وزرع العبوات الناسفة وألغام بشكل خفي وعشوائي في المناطق السكنية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية".

وأعلن الوزير: "في السنوات الثلاث الأخيرة فقط، خصص التحالف ما يقرب من 15 مليار دولار لدعم شعب اليمن"، مؤكدا: "نواصل العمل عن كثب مع الحكومة اليمنية الشرعية والمنظمات غير الحكومية الدولية لتحقيق الاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاع، وضمان المرور الآمن للمدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، بما في ذلك الطرود الغذائية والمساعدات الحيوية الأخرى للمحتاجين".