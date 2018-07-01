واشنطن ترد على تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز عاجل : تقدم هائل للجيش الوطني في صعدة وأكثر من50 غارة جوية دكت تعزيزات الانقلابين ودمرت آلياتهم أجواء التصعيد العسكري باليمن تناقض لتفاؤل غريفيث تقرير حكومي يفضح الإمبراطورية المالية للحوثيين ..موارد مليارية وموظفون من دون رواتب الصليب الأحمر يوضح حقيقة استئناف أنشطته فى اليمن مجلس الأمن يعلن دعمه جهود غريفيث ويدعو إلى حلّ سياسي في اليمن تفاصيل مرعبة عن ألغام الحوثيين في اليمن الفيفا يلوم مارادونا بسبب تعليقات "السرقة" هل فعلا ستحدث المفاجأة في روسيا؟ قرار أمريكي جديد بشأن اليمنيين المهاجرين
ردت القيادة المركزية الأمريكية،، على تهديد إيران بإغلاق مضيق هيرمز، مؤكدة أنها وشركاءها يوفرون الأمن للمنطقة.
وقال متحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن البحرية الأمريكية مستعدة لضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة الحرة، وذلك بعد أن هددت ايران بمنع مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز إذا حظرت واشنطن مبيعاتها النفطية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن بيل اوربان، المتحدث باسم القيادة الوسطى، القول إن "الولايات المتحدة وشركاؤها توفر الأمن والاستقرار في المنطقة".
وتابع "نقف معا على استعداد لضمان حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة حيثما يسمح القانون الدولي بذلك".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني هدد، الثلاثاء الماضي، خلال تصريحات له على هامش زيارته لسويسرا، بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة إذا ما استجابت الدول لطلب الولايات المتحدة بعدم شراء نفط إيران.