واشنطن ترد على تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز

الجمعة 06 يوليو-تموز 2018 الساعة 01 مساءً / مارب برس - صنعاء

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ردت القيادة المركزية الأمريكية،، على تهديد إيران بإغلاق مضيق هيرمز، مؤكدة أنها وشركاءها يوفرون الأمن للمنطقة.

وقال متحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن البحرية الأمريكية مستعدة لضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة الحرة، وذلك بعد أن هددت ايران بمنع مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز إذا حظرت واشنطن مبيعاتها النفطية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيل اوربان، المتحدث باسم القيادة الوسطى، القول إن "الولايات المتحدة وشركاؤها توفر الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابع "نقف معا على استعداد لضمان حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة حيثما يسمح القانون الدولي بذلك".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني هدد، الثلاثاء الماضي، خلال تصريحات له على هامش زيارته لسويسرا، بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة إذا ما استجابت الدول لطلب الولايات المتحدة بعدم شراء نفط إيران.