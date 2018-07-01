عاجل : تقدم هائل للجيش الوطني في صعدة وأكثر من50 غارة جوية دكت تعزيزات الانقلابين ودمرت آلياتهم

الجمعة 06 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - خاص

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دمرت طائرات التحالف العربي خلال 24الساعة الماضية عشرات الأهداف والمواقع والتعزيزات العسكرية للحوثيين في محافظة صعدة .

يأتي هذا عقب التحرك المفاجئ للجيش الوطني وبقوة في محور صعدة من عدة اتجاهات , وقال مصدر عسكري "لمأرب برس" أن الحوثيين خسروا خلال الساعات الماضية مساحات شاسعة في عقر دارهم وتحديدا في مديرية كتاف( تبلغ مساحتها 5191 كم2) ومديرية باقم (تبلغ مساحتها 1072 كم2) حيث نجح الجيش الوطني من تحرير عدد من التباب الرملية والمواقع المحاذية للخط الاسفلتي بمديرية كتاف والتقدم إلى عمق المديرية , وهو ما جعل الحوثيين يقومون بتحريك عشرات الاليات العسكرية والمعدات كانت في محيط العاصمة صنعاء وبعض الأماكن التي كانت مخبأة فيها نحو عاصمة "الأماميين " صعدة , لكن طائرات التحالف باغتت تلك التحركات حيث تجاوزت عدد الطلعات الجوية أكثر من 50 غارة جوية كانت كلها في محافظة صعدة , حيث كان نصيب مديريات ساقين ورازح وحيدان في ذات المحافظة أكثر من 28 غارة حتى اللحظة , دكت خلالها كل التعزيزات التي كانت في طريقها إلى منطقة الحدود شمال محافظة صعدة.

وعلى الجانب الاخر في مديرية باقم حقق فيها الجيش الوطني تقدما كبيرا أيضا , وحاول الحوثيين إيقاف ذلك الزحف عبر أرسال تعزيزات عسكرية متعددة ,لكن طائرات التحالف كانت في انتظار تلك التحركات حيث دكت طائرات التحالف مواقعهم وتعزيزاتهم بأكثر من 24 غارة جوية .

ونجح الجيش الوطني خلال الساعات الماضية من السيطرة على سلاسل جبال مزهر، والسيطرة النارية على قرية مزهر المطلة على مركز المديرية من الجهة الشرقية لأكثر من خمسه كيلو متر, إضافة إلى السيطرة على العديد من التباب والمرتفعات الجبلية في ميسرة مركز مديرية باقم.