الصليب الأحمر يوضح حقيقة استئناف أنشطته فى اليمن مجلس الأمن يعلن دعمه جهود غريفيث ويدعو إلى حلّ سياسي في اليمن تفاصيل مرعبة عن ألغام الحوثيين في اليمن الفيفا يلوم مارادونا بسبب تعليقات "السرقة" هل فعلا ستحدث المفاجأة في روسيا؟ قرار أمريكي جديد بشأن اليمنيين المهاجرين الحرب التجارية تبدأ منتصف الليل بين ترامب والصين عاجل: الحوثيون يقومون بإعتقالات جماعية لمجتمعين في أحد صالات العزاء بمحافظة عمران بعد معرفتهم لإمر سري أغاضهم وثاق تنفذ رحلة ترفيهية لـ 27 طفلاً متأثرا بالحرب ضمن برنامج إعادة تأهيلهم الشرعية تستعد لاقتحام مدينة الحديدة وتدفع بتعزيزات
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن، إن أنشطتها لاتزال معلقة لعدم حصولها على الضمانات الأمنية اللازمة فى وقت أعلن فيه مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 100 ألف مدنى من محافظة الحديدة بسبب المعارك الدائرة هناك.
وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن عدنان حزام فى تصريح لراديو (سوا) الأمريكي، أن اللجنة تأمل فى استئناف أنشطتها بشكل كامل فى اليمن، لكنها لم تحصل بعد على الضمانات الأمنية اللازمة.
وأضاف حزام، أن أنشطة اللجنة لاتزال معلقة باستثناء الأنشطة المنقذة للحياة فى مجال الجراحة والصحة والمياه.
وأعلن مدير العمليات باللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك شتيلهارت، الشهر الماضي، سحب اللجنة الدولية 71 من موظفيها فى اليمن، لافتا إلى أن بعثة اللجنة فى اليمن تلقت العديد من التهديدات.