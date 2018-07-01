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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه ”يلوم بشدة“ الأرجنتيني الأسطورة دييجو مارادونا على تعليقاته بأن فوز انجلترا على كولومبيا في دور الستة عشر لكأس العالم كان سرقة وأن الحكم مارك جايجر لم يكن على مستوى الحدث.
وأضاف الفيفا في بيان ”بعد التعليقات التي أدلى بها دييجو أرماندو مارادونا... يلوم الفيفا بشدة الانتقادات لأداء حكام المباراة الذي يعتبره إيجابيا في مباراة صعبة ومشوبة بالعواطف“.