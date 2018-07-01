الحرب التجارية تبدأ منتصف الليل بين ترامب والصين

الخميس 05 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مارب برس - صنعاء

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تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات صينية قيمتها 34 مليار دولار، حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس بتوقيت واشنطن، مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على الزناد لإطلاق شرارة الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وتستهدف الرسوم شريحة واسعة من البضائع الصينية على غرار عربات الركاب وأجهزة البث الإذاعي وقطع الطائرات وأقراص الحواسيب الصلبة وهي صناعات تقول واشنطن إنها استفادت من ممارسات تجارية غير منصفة.

وفي الوقت ذاته، حذرت الصين بأنها سترد فور دخول الإجراءات الأمريكية حيز التطبيق، في إطار تشديد بكين لهجتها في نزاعها التجاري مع واشنطن.

وكان ترامب هدد بتصعيد النزاع التجاري بفرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 450 مليار دولار إذا ردت الصين، وهز النزاع الأسواق المالية بما فيها الأسهم والعملات وتجارة السلع العالمية من فول الصويا إلى الفحم.

وكانت الصين قالت إنها لن "تطلق الرصاصة الأولى"، لكن الجمارك الصينية أوضحت الخميس، أن الرسوم الجمركية الصينية على سلع أمريكية ستطبق فور بدء تطبيق الرسوم الأمريكية على السلع الصينية.

اقرأ وحذر المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ في مؤتمر صحفي أسبوعي، من أن الرسوم الأمريكية المزمعة ستضر سلاسل الإمداد العالمية التي تشمل الشركات الأجنبية في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وقال قاو: "إذا طبقت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية، فإنها ستفرض في الواقع رسوما على شركات من جميع البلدان بما فيها الشركات الصينية والأمريكية"، مضيفا أن "الإجراءات الأمريكية تهاجم بشكل أساسي سلاسل الإمداد والقيمة العالمية".

وتابع قائلا: "لن ترضخ الصين للتهديدات والابتزاز، ولن تتراجع عن عزمها الدفاع عن التجارة العالمية والنظام المتعدد الأطراف". وزادت التوترات بعدما منعت محكمة صينية مؤقتا شركة مايكرون تكنولوجي الأمريكية من بيع منتجاتها من أشباه الموصلات في أكبر سوق عالمية للرقائق، بدعوى انتهاك براءات الاختراع الخاصة بشركة يونايتد مايكروالكترونيكس كورب التايوانية.