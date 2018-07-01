عاجل: الحوثيون يقومون بإعتقالات جماعية لمجتمعين في أحد صالات العزاء بمحافظة عمران بعد معرفتهم لإمر سري أغاضهم

الخميس 05 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 3303

أقدمت مجاميع مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي على مداهمة أحد مجالس العزاء بعزلة الرغيل بمديرية مسور محافظة عمران( شمال اليمن) واعتقال كافة المتواجدين بساحة العزاء.

وأوضحت مصادر محلية في تصريح خاص ل"مأرب برس" أن العزاء أقامة أقارب الشهيد إبراهيم الصايدي أحد شهداء الجيش الوطني في جبهة نهم . وقالت المصادر بأن المليشيات أعتقلت عقب مداهماتها لمجلس العزاء كافة المتواجدين في ساحة العزاء، ومن ثم اقتيادهم إلى أحد سجونها بالمديرية. كما كشفت المصادر بأن المليشيات رفضت إطلاق سراح المعتقلين " المعزين "رغم إجراء التحقيقات معهم وإجبار هم على كتابة التعهدات الخطية بعدم إقامة مجالس العزاء لمن أسمتهم شهداء الدواعش المنتمين إلى صفوف الجيش الوطني.

يشلر الى ان المليشيات الحوثية قد أقدمت في الأعوام الثلاثة الماضية عقب سيطرتها على المحافظة على ارتكاب عددا من الجرائم الوحشية، والانتهاكات الجسيمة بحق أبناء مديرية مسور والتي ابرزها، تصفية احد منتسبي الجيش الوطني الشهيد محمد عبده القاز رمياً بالرصاص جوار منزله وأمام أفراد أسرته بعد عودته قبل عامين، من محافظة مأرب لدفن جثمان شقيقته ، وكذا اقتحام منزل المواطن علي ناجي سعد صلاح من أبناء عزلة الرغيل ومن ثم أعتقالة والذي لايزال يقبع في إحدى زنازين مركزي سجن عمران إلى اللحظة منذما يقارب العامين ، وتصفية نجلة وتهجير من تبقى من أفراد أسرته بحجة انتماء الأسرة إلى حزب الإصلاح وعدم قبولها بدعوات المليشيات بالانخراط في صفوف الجماعة.