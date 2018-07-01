وثاق تنفذ رحلة ترفيهية لـ 27 طفلاً متأثرا بالحرب ضمن برنامج إعادة تأهيلهم

الخميس 05 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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نفذت مؤسسة وثاق للتوجه المدني اليوم الخميس 5يوليو/تموز2018، رحلة ترفيهية لـ 27 طفلاً مجنداً إلى حديقة مأرب العامة, ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتضمنت الرحلة فقرات ثقافية ومسابقات متنوعة وفق برنامج الرحلة التي تأتي ضمن الأنشطة الترفيهية التي يتلقاها الأطفال المجندون لإخراجهم من حالتهم النفسية.

وتعد هذه الرحلة الأولى في المرحلة الخامسة والسادسة من المشروع التي تستهدف 80 طفلاً مجنداً في اليمن.