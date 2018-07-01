الشرعية تستعد لاقتحام مدينة الحديدة وتدفع بتعزيزات

الخميس 05 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 993

دفعت قوات الجيش الوطني اليوم الخميس 5يوليو/حزيران2018 م،بتعزيزات كبيرة من ألوية العمالقة الى منطقة التحيتا في إطار الاستعدادات لتحريرها بالكامل والتحرك صوب مدينة زبيد وذلك حسب ما ذكر موقع الجيش.

ونقل الموقع عن قائد العسكري لقوات المقاومة التهامية العقيد الركن أحمد الكوكباني قوله "إن عملية تحرير مديرية التحيتا وزبيد سوف يسهل معركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها كما أنه سيعمل على قطع خطوط امداد المليشيا الحوثية من زبيد إلى التحيتا والجراحي علاوة على تأمين خطوط امداد القوات المُشتركة في عملية التحرير عبر الخط الساحلي".

وأكد الكوكباني أن مليشيا الحوثي تخسر كثيرا في الساحل الغربي وفقدت فاعليتها بسبب النقص الكبير في صفوف مقاتليها وانهيار معنويات من تبقى منهم لأنهم يقاتلون بدون اي قيادات ميدانية حيث فرت اغلب القيادات وتركت عناصرها تواجه الموت.