ريال مدريد يبيع رونالدو مقابل 100 مليون يورو

الخميس 05 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -متابعات

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يبدو أن الساعات القادمة , سوف تكون حاسمة , بشأن مستقبل نجم نادي ريال مدريد الإسباني الدولي البرتغالي , كريستيانو رونالدو , وذلك في ظل التقارير الصحفية الأخيرة التى تؤكد بأن اللاعب يريد الرحيل عن الفريق هذا الصيف .

صحيفة ” آس ” الإسبانية المقربة من النادي الملكي أكدت في تقرير لها , صباح اليوم , على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وافق على عرض فريق يوفنتوس الإيطالي , والذي بموجبه سيحصل على 30 مليون يورو كراتب سنوي .

وأشارت الصحيفة في تقريرها على أن كريستيانو رونالدو يمتلك إتفاق شامل مع يوفنتوس في الأسابيع الأخيرة , ولم يتبقى الآن سوى الإتفاق بين الناديين على قيمة الصفقة , في حين يرصد يوفنتوس 100 مليون يورو لإتمام الصفقة .

وقالت الصحيفة أن الساعات القادمة قد تشهد الإعلان الرسمي عن رحيل كريستيانو رونالدو الى يوفنتوس , في حين رحيل النجم البرتغالي عن الفريق الملكي سيكون بمثابة ثاني ضربة للفريق بعد رحيل المدرب زين الدين زيدان .

وأتمت الصحيفة على أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز قد يتحرك للتوقيع مع نجم نادي باريس سان جيرمان نيمار من أجل تعويض رحيل كريستيانو الذي سيضر النادي الأبيض على المستوي الجماهير والإقتصادي وايضاً الرياضي .