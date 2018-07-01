عاجل:قرار مفاجئ من التحالف والشرعية باستئناف العمليات العسكرية لتحرير الحديدة . تفاصيل هجوم مفاجئ بغطاء جوي وبري ريال مدريد يبيع رونالدو مقابل 100 مليون يورو مارادونا يتحدث عن «سرقة ضخمة» حدثت في مباراة انجلترا وكولومبيا معارك عنيفة في الضالع.. والمليشيا تتكبد المزيد من القتلى عاجل : الحوثيون يتوعدون بعدم ايقاف الحرب الا بهذه الشروط الجديدة .. ويرفضون مغادرة الحديدة مؤتمر صنعاء ينبطح مجددا للحوثيين «وبن حبتور» يتلقى توجيهات «المشاط» بإنصات وفاة ملياردير شهير .. بسبب صورة عاجل : الرئيس هادي يوجة بدمج أخطر وأقوي جهازي أمن واستخبارات في اليمن في جهاز واحد مصادر متعددة تكشف سبب انقطاع وبطء خدمة الانترنت في المحافظات اليمنية بن مبارك من واشنطن يتوعد ... برد من الشرعية والتحالف ضد الحوثيين بسبب ميناء الحديدة
يبدو أن الساعات القادمة , سوف تكون حاسمة , بشأن مستقبل نجم نادي ريال مدريد الإسباني الدولي البرتغالي , كريستيانو رونالدو , وذلك في ظل التقارير الصحفية الأخيرة التى تؤكد بأن اللاعب يريد الرحيل عن الفريق هذا الصيف .
صحيفة ” آس ” الإسبانية المقربة من النادي الملكي أكدت في تقرير لها , صباح اليوم , على أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وافق على عرض فريق يوفنتوس الإيطالي , والذي بموجبه سيحصل على 30 مليون يورو كراتب سنوي .
وأشارت الصحيفة في تقريرها على أن كريستيانو رونالدو يمتلك إتفاق شامل مع يوفنتوس في الأسابيع الأخيرة , ولم يتبقى الآن سوى الإتفاق بين الناديين على قيمة الصفقة , في حين يرصد يوفنتوس 100 مليون يورو لإتمام الصفقة .
وقالت الصحيفة أن الساعات القادمة قد تشهد الإعلان الرسمي عن رحيل كريستيانو رونالدو الى يوفنتوس , في حين رحيل النجم البرتغالي عن الفريق الملكي سيكون بمثابة ثاني ضربة للفريق بعد رحيل المدرب زين الدين زيدان .
وأتمت الصحيفة على أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز قد يتحرك للتوقيع مع نجم نادي باريس سان جيرمان نيمار من أجل تعويض رحيل كريستيانو الذي سيضر النادي الأبيض على المستوي الجماهير والإقتصادي وايضاً الرياضي .