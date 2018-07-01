مارادونا يتحدث عن «سرقة ضخمة» حدثت في مباراة انجلترا وكولومبيا

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قال أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا إن إنجلترا ارتكبت عملية "سرقة ضخمة" في فوزها بركلات الترجيح على كولومبيا في دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم أمس الثلاثاء، متهما الحكم مارك غايغر بأنه لا يرقى لمستوى المباراة.
وقال مارادونا، المشهور في إنجلترا بتسجيله هدفا بيده بمباراة المنتخبين في كأس العالم 1986، إن الحكم كان يجب أن يعاقب مهاجم إنجلترا هاري كين بدلا من منحه ركلة جزاء بسبب التحام مع الكولومبي كارلوس سانشيز.
وأضاف مارادونا عن الواقعة التي منحت إنجلترا التقدم 1-صفر في الشوط الثاني "شاهدت عملية سرقة ضخمة في الملعب. خطأ فادح".
وأشار مارادونا في برنامجه اليومي لمحطة تلفزيونية في فنزويلا إلى أن "من يختار الحكام للمباريات لو بحث عن الحكم في غوغل ما كان سيجعله يدير مباراة بهذا الحجم. غايغر أميركي يا لها من مصادفة".
وهاجم الحكم الامريكي بقوله : "الحكم الامريكي يعرف الكثير عن البيسبول اما كرة القدم لا يملك اي فكرة عنها"
وأظهرت صور تلفزيونية مارادونا وهو يحتفل بهدف التعادل المتأخر لكولومبيا قبل أن يلجأ الفريقان إلى وقت إضافي ثم ركلات الترجيح.
لكن مارادونا بدا حزينا بشدة عقب خسارة كولومبيا أمام إنجلترا التي ستلتقي السويد في دور الثمانية السبت المقبل.