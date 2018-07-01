معارك عنيفة في الضالع.. والمليشيا تتكبد المزيد من القتلى

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اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الخميس 5يوليو/تموز2018م، بجبهة مريس، شمالي محافظة الضالع (جنوب اليمن).
ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني قوله "” ان قوات الجيش الوطني في القطاع الغربي بمريس، افشلت تسلل للمليشيا الحوثية بمواقع الرحبة، والصلول، بمنطقة سون، الواقعة غربي مريس".
وبحسب المصدر ذاته فان معارك أخرى دارت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في قرية رمة، وجبلي ناصة، ومرمق.
وأوضح المصدر ان المعارك أسفرت عن مصرع 17 من عناصر المليشيا واصابة ٨ آخرين .