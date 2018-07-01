عاجل : الحوثيون يتوعدون بعدم ايقاف الحرب الا بهذه الشروط الجديدة .. ويرفضون مغادرة الحديدة

الخميس 05 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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بعد ساعات من مغادرة المبعوث الدولي اليمن توعد قيادي حوثي بعدم قبولهم. لاي تواجد.لقوات احنبية في محافظة الحديدة في اشارة لقوات التحالف العربي المساند للشرعية بقيادة السعودية والامارات ، وشدد الحوثي وعضو المكتب السياسي للمليشيات الحوثية علي العماد " على ضرورة اشراك اللجان الشعبية " المليشيات الحوثية" في حماية ميناء الحديدة ، قائلا ان دخول الاسلحة والاموال من ميناء الحديدة هو حق للحوثيين. .

وتوعد القيادي السلالي في مقابلة مع وكالة سبونتيك انه لا يمكن توقف الحرب في اليمن الا باخراج كل قوات التحالف العربي التي أسماها بالقوات الاجنبية ..

. الى ذلك قال العماد، إن المبعوث الأممي لليمن وعد بنقل ما جرى في اجتماعه مع زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، إلى الأمم المتحدة...

وأوضح العماد في تصريحاته التي رصدها مارب برس بقوله " هناك مغالطات كبيرة فيما يخص مدينة الحديدة وأنها مكان لاستقبال السلاح الإيراني والأموال التي تستخدم في الحرب، مع أن كل ذلك هو حق لنا، ومع ذلك أكدنا أننا مستعدون لوجود الأمم المتحدة بدور رقابي وفني، لكن مع التزامها بصرف الرواتب، والإشراف على عملية إدخال البضائع"...

واضاف العماد "المبعوث الأممي لم يقدم أي ضمانات لتهدئة الصراع العالمي حول الممرات البحرية، ووعد أن يقدم هذا في مجلس الأمن".

كما توعد القيادي الحوثي بعدم قبولهم اي وجود قوات عسكرية أجنبية في اشارة لقوات التخالف العربي والامارات خصوصا ...

كما رفض اقصاء اي دور فاعل وحقيقي للجان الشعبية لحماية الساحل اليمني سواء كان في الميناء أو غيره مهما طال أمد الحرب"...

وحول الاتفاق بشأن خطة لنزع فتيل الحرب في مدينة الحديدة غرب اليمن، قال عضو المكتب السياسي للحوثيين "لا يمكن أن تقف الحرب حتى يخرج آخر جندي أجنبي من البلاد".