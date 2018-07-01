وفاة ملياردير شهير .. بسبب صورة

الخميس 05 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مارب برس - صنعاء

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قالت الشرطة الفرنسية أن مليارديرا صينيا توفي بعد أن سقط من ارتفاع 15 مترا، بينما كان يحاول التقاط صورة له في رحلة عمل إلى جنوب فرنسا.

وقال مصدر من الشرطة إن وانغ جيان الشريك المؤسس لمجموعة "إتش إن إيه"، وهي تكتل لرابع أكبر شركة طيران في الصين، توفي بعد تعرضه "لإصابات خطيرة" في بروفانس الفرنسية.

وتابع المصدر أن وانغ سقط على حائط في قرية بونيو بالقرب من أفينيون، وهي منطقة خلابة معروفة بتوافد السائحين بكثرة عليها.

وعن سبب سقوطه، أوضحت الشرطة "لقد وقف على حافة حادة حتى تلتقط له عائلته صورة تذكارية، قبل أن يسقط أرضا" . يذكر أن وانغ، الذي تبلغ ثروته 1.7 مليار دولار، ساهم في إنشاء شركة HNA للطيران عام 1993.