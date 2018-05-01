مصادر متعددة تكشف سبب انقطاع وبطء خدمة الانترنت في المحافظات اليمنية

الخميس 05 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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خرجت خدمة الانترنت الاربعاء 4 يوليو /تموز 2018م بشكل كامل عن محافظة الحديدة (غربي اليمن) وتأثرت بشكل جزئي في محافظات اخرى منها محافظة إب المجاورة.

وارجعت مصادر محلية تحدثت لمأرب برس, السبب الى قيام مليشيا الحوثي بحفريات واسعة في الحديدة ومديرياتها الجنوبية بهدف اعاقة تقدم قوات الجيش والمقاومة.

وذكرت مصادرنا بأن انقاطعه في الحديدة سببه الحفريات والخنادق التي تقوم بها مليشيات الحوثي على الطريق العام وقد تاثرت شبكة الانترنت في محافظتي الحديدة وإب بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

فيما شركة الاتصالات بمحافظة إب قالت بأن بطء الانترنت في المحافظة ومحافظات اخرى يعود لقطع كابلات الألياف الضوئية في ثلاثة مناطق مختلفة في المراوعة بالحديدة.

وفي محافظة مأرب انقطعت خدمة الانترنت لليوم الثاني على التوالي بشكل كلي للاسباب ذاتها.

كما تعرضت خدمات ال3G لتوقف شبه كلي في المحافظة ومحافظات حضرموت والجوف وشبوة.

وكانت المؤسسة العامة للأتصالات الخاضعة لسيطرة المليشيات أعلنت في بيان لها أن أكثر من 80 بالمائة من السعات الدولية للانترنت خرجت عن الخدمة جراء تعرض كابل الألياف الضوئية لأعمال تخريبية.