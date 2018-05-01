مأرب برس ينشر التفاصيل الكاملة للمجزرة المروعة في محافظة إب «حفل الزفاف الذي تحول الى مأتم كبير»

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تحول «حفل زفاف» في محافظة إب (وسط اليمن) الاربعاء 4يوليو/تموز2018م الى «مأتم» بعد اقدام مجهولين على اطلاق الرصاص الحي على مواطنيين حضروا الزفاف.
وفي التفاصيل قتل وجرح نحو 22 مواطنا بمديرية مذيخرة بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين برصاص مجهولين.
وبحسب افادت شهود عيان تحدثوا لمأرب برس فأن مسلحين اثنين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهما على مواطنين تجمعوا في مخيم لحفل زفاف وحولوه الى مأتم كبير بارتكابهم مجزرة وحشية ذهب ضحيتها 7 قتلى و15 جريحا ليل امس الاربعاء بعزلة حمير مذيخرة جنوب محافظة إب .
مصادر محلية اكدت انه اثناء الاحتفال بزفاف الشاب "محمد عبده امين مدهش" ليلة أمس في قرية الاطراف اقتحم مسلحان الحفل بشكل مفاجئ وارتكبو المجزرة المروعة والذي كان من بين ضحياها والد العريس وبعض اقاربه وأصدقائه ، ولاذ الجناة بالفرار دون أن تعترض طريقهم المليشيات الحوثية التي تسيطر على المنطقة ولها نقاط تفتيش تحيط بعزلة حمير .
وحصلنا من مصادرنا على أسماء 6 من الضحايا وهم:
عبده أمين مدهش .والدالعريس/منطقة حمير.
سلطان احمدعلي عبدالله /دهران.
قائداحمدعبده الرضوان/عزلة حمير.
سلطان علي عبده احمدحسان/دهران.
عبدالملك سعيد قائد مدهش/دهران.
مالك سعيد احمدقائد/دهران.
الجدير بالذكر أن مديرية مذيخرة كغيرها من مدريات محافظة إب تعيش في ظل غياب تام للأمن وانتشار للمسلحين كما تشهد توترات نتيجة انتهاكات الحوثيين وخلافاتهم الداخلية على نهب الأموال وفرض الاتاوات ولم يمر اسبوع على تعينهم إدارة جديدة للمديرية.