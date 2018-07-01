تطور عسكري خطير - احباط هجوم حوثي على مقر قيادة قوات التحالف في عدن

الخميس 05 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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افادت مصادر عسكرية في عدن، الخميس 5يوليو/تموز2018م ، بأن دفاعات قوات التحالف أسقطت طائرة مسيرة من دون طيار يعتقد أنها تابعة لميليشيات الحوثي حاولت استهداف مقر قيادة قوات التحالف في منطقة البريقة شمال غرب عدن جنوبي اليمن.

وأوضحت المصادر أنه تم إسقاط الطائرة دون وقوع ضحايا.

والجمعة الماضية، أعلن الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في اليمن، أن قواته أسقطت ثالث طائرة استطلاع حوثية تحمل متفجرات في منطقة #الدريهمي جنوبي الحديدة، مشيرا إلى أن الطائرة بتقنيات رديئة وتحمل متفجرات.

وأضاف أنه تم تعقب الطائرة واستهدافها من قبل القوات، حيث سقطت في منطقة خالية بمديرية الدريهمي، لافتا إلى أنها تفجرت لحظة ارتطامها بالأرض.

وأكد المصدر أن هذا النوع من الطائرات الحوثية ذو تقنية رديئة، ويستخدم عادة للتجسس على مواقع قوات الشرعية، وأحيانا تكون هذه الطائرات محملة بمواد متفجرة.