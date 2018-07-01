مونديال روسيا يرصد 10 أهداف بطريق الخطأ و28 ضربة جزاء

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سجل عشرة لاعبين شاركوا في نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا عشرة أهداف في مرمى منتخباتهم عن طريق الخطأ، منذ بدء البطولة في 14 يونيو الماضي حتى الآن.
وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في إحصائية له على موقعه أن حصيلة هذه الأهداف خلال مونديال روسيا تعد الأعلى في تاريخ بطولات كأس العالم منذ نشأتها عام 1930م، مبينًا أنها تزيد بفارق 4 أهداف عن نسخة كأس العالم 1998م المقامة في فرنسا، وبـ 5 أهداف عن نسخة كأس العالم 2014م في البرازيل.
ومن جهة أخرى، سجل مونديال روسيا 28 ضربة جزاء حتى الآن، سجل منها 21 هدفًا.