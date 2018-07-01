مليشيا الحوثي قتلت واصابت 4993 امرأة منذ انقلابها

الأربعاء 04 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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كشفت وزارة حقوق الإنسان عن إن مليشيا الحوثي الانقلابية قتلت وأصابت 4993 منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.

وقال وزير حقوق الإنسان محمد عسكر خلا ل ندوة نظمتها وزارة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 4يوليو/تموز2018،، في النادي السويسري للصحافة بمدينة جنيف "إن المليشيا الحوثية قتلت 814 امرأة وأصابت 4179 منذ سبتمبر 2014 وحتى مايو 2018م".

ولفت الوزير عسكر إلى العنف والانتهاكات الذي تمارسه المليشيا ضد المرأة والانتهاكات، منوهاً ان المليشيا مارست ضد النساء القتل والاصابة والامتهان والعنف الجنسي والمعنوي والاحتجاز والاعتقال والتهجير القسري والنزوح والاعتداء على الوقفات النسوية.

واستعرض الوزير عسكر في الندوة التي نُظمت بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،انتهاكات مليشيا الحوثي للطفولة واستمرارها في ارتكاب الانتهاكات الستة الجسيمة بحق الاطفال والمتمثلة في القتل والتشويه وتعرضهم للإصابة والتجنيد واستخدامهم جنوداً في الهجمات العسكرية، والاختطاف ومهاجمة المدارس والمستشفيات والحرمان من المساعدة الانسانية للأطفال والعنف الجنسي ضدهم.