مونديال روسيا يرصد 10 أهداف بطريق الخطأ و28 ضربة جزاء مليشيا الحوثي قتلت واصابت 4993 امرأة منذ انقلابها معارك مشتعلة في «مقبنة والضباب» غرب تعز تكبد الانقلابيين خسائر بشرية وعتاد مقتل مواطن بلغم أرضي زرعته المليشيا في عسيلان شاهد : اقوى رد من الداعية السعودي عائض القرني على قيادي حوثي تطاول على صحابي جليل «جزمة أبي هريرة أشرف منك ومن شيخك الدجال» المليشيا تستحوذ على مقاعد كلية الطب وتمنحها لمقاتليها تعرف على أكثر 5 لاعبين تداولاً على (فيسبوك) خلال كأس العالم خطة لتطوير ميناء عدن تتضمن جملة مشاريع تدعمها السعودية - مسئول حكومي يكشف التفاصيل عاجل : وزارة الخارجية تعلن موقف اليمن والتحالف الحاسم من اي خطوات يمكن ان يتخذها المبعوث الدولي بخصوص الحديدة الحكومة اليمنية تثمن الدعم التركي لليمن
دارت مواجهات عنيفة ،اليوم الأربعاء 4يوليو/تموز2018م، بين قوات الجيش الوطني من جهة وبين مليشيا الحوثي الإنقلابية من جهة أخرى في عدد من المواقع غربي محافظة تعز، جنوبي البلاد.
وقالت مصادر ميدانية لموقع الجيش”سبتمبر نت” ان قوات الجيش الوطني خاضت معارك عنيفة ضد المليشيا الحوثية في مواقع الخط الأمامي في جبهة مقبنة.
وتركزت المعارك في مواقع المضابي، والنوبة، والعبدلة، إثر هجوم للمليشيا الحوثية تصدت له قوات الجيش الوطني واجبرتها على التراجع والفرار.
وفي جبهة الضباب، أفشلت قوات الجيش الوطني بحسب ما ذكرت المصادر محاولة تسلل للمليشيا الحوثية في منطقة الصياحي.
ودارت معارك شرسة بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية تركزت في منطقتي الصياحي، والاشعاب، وقرية مانع.
بالتزامن، تمكن أبطال الجيش الوطني من كسر تسلل للمليشيا الحوثية إلى القرب من مواقعهم في معسكر الدفاع الجوي، غربي المدينة.
ووفق المصادر فإن إشتباكات عنيفة دارت في محيط معسكر الدفاع الجوي، وتبة عنصوه، وجبل القارع، بعد أن حاولت المليشيا الحوثية التقدم من أماكن تمركزها في شارع الخمسين.
وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا الحوثية، إضافة إلى تدمير آليات قتالية.