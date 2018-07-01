مقتل مواطن بلغم أرضي زرعته المليشيا في عسيلان شاهد : اقوى رد من الداعية السعودي عائض القرني على قيادي حوثي تطاول على صحابي جليل «جزمة أبي هريرة أشرف منك ومن شيخك الدجال» المليشيا تستحوذ على مقاعد كلية الطب وتمنحها لمقاتليها تعرف على أكثر 5 لاعبين تداولاً على (فيسبوك) خلال كأس العالم خطة لتطوير ميناء عدن تتضمن جملة مشاريع تدعمها السعودية - مسئول حكومي يكشف التفاصيل عاجل : وزارة الخارجية تعلن موقف اليمن والتحالف الحاسم من اي خطوات يمكن ان يتخذها المبعوث الدولي بخصوص الحديدة الحكومة اليمنية تثمن الدعم التركي لليمن المبعوث الاممي يقول انه «ممتن للسيد عبدالملك الحوثي» ويتحدث عن نتائج لقاء جمعهما توجه من الرئاسة لبدء «معركة مع الانقلابيين في إب» وهادي يستدعي المحافظ والقيادات العسكرية رفع اسماء «الرئيس مرسي واللاعب ابو تريكة وقيادات اخوانية» من قوائم الارهاب
قُتل مواطن جراء انفجار لغم ارضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية جنوبي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة(جنوب اليمن).
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد كتائب النصر العقيد ناصر القحيح تأكيده مقتل المواطن سالم الحارثي في انفجار لغم في منطقة بئر الجبري،منوها بان الفرق المختصة بنزع الالغام باشرت اعمال المسح والبحث عن الالغام المزروعة في المنِطقة.
ودعا العقيد ناصر القحيح المواطنين بعدم الاقتراب من المنطقة حتى يتم تطهيرها من الألغام.