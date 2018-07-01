مقتل مواطن بلغم أرضي زرعته المليشيا في عسيلان

الأربعاء 04 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قُتل مواطن جراء انفجار لغم ارضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية جنوبي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة(جنوب اليمن).

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد كتائب النصر العقيد ناصر القحيح تأكيده مقتل المواطن سالم الحارثي في انفجار لغم في منطقة بئر الجبري،منوها بان الفرق المختصة بنزع الالغام باشرت اعمال المسح والبحث عن الالغام المزروعة في المنِطقة.

ودعا العقيد ناصر القحيح المواطنين بعدم الاقتراب من المنطقة حتى يتم تطهيرها من الألغام.