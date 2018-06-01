شاهد : اقوى رد من الداعية السعودي عائض القرني على قيادي حوثي تطاول على صحابي جليل «جزمة أبي هريرة أشرف منك ومن شيخك الدجال»

الأربعاء 04 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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هاجم الداعية السعودي المعروف عائض القرني قيادي حوثي تطاول على احد صحابة رسول الله وسخر منه.

وتهجم القيادي في مليشيات الحوثي المدعو فاضل المشرفي، الملقب أبو عقيل، مشرف المليشيات بمحافظة ذمار " وسط اليمن " على الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه في احد خطبه .

وشن الداعية السعودي الشيخ الدكتور عائض القرني هجومًا حادًا ورد على ما قاله الحوثي.

وقال القرني في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على تويتر تابعه مأرب برس : " إن مشرف الحوثي يدعي أن أبا هريرة لم ير النبي وكان يكذب عليه وشارك في الفتنة الكبرى بين علي ومعاوية حيث كان يصلي مع علي ويتغدى مع معاوية وينام بمفرده فوق ربوة".

وأشار القرني إلى أن كل هذا كذب وافتراء، فأبو هريرة عاش مع النبي عدة سنوات حيث أسلم في العام السابع من الهجرة وهو صادق وأمين.

وأضاف القرني موجهًا كلامه إلى الخطيب الحوثي : جزمة أبي هريرة أشرف وأطهر منك ومن شيخك الضال المُضل الدجال المجوسي علي خامنئي.

وقال القرني إن رده هذا هو دين وليس سياسة، مؤكدًا على زيف ما قاله القيادي الحوثي.

شاهد رد القرني على صفحته في تويتر/

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