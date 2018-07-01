مقتل مواطن بلغم أرضي زرعته المليشيا في عسيلان شاهد : اقوى رد من الداعية السعودي عائض القرني على قيادي حوثي تطاول على صحابي جليل «جزمة أبي هريرة أشرف منك ومن شيخك الدجال» المليشيا تستحوذ على مقاعد كلية الطب وتمنحها لمقاتليها تعرف على أكثر 5 لاعبين تداولاً على (فيسبوك) خلال كأس العالم خطة لتطوير ميناء عدن تتضمن جملة مشاريع تدعمها السعودية - مسئول حكومي يكشف التفاصيل عاجل : وزارة الخارجية تعلن موقف اليمن والتحالف الحاسم من اي خطوات يمكن ان يتخذها المبعوث الدولي بخصوص الحديدة الحكومة اليمنية تثمن الدعم التركي لليمن المبعوث الاممي يقول انه «ممتن للسيد عبدالملك الحوثي» ويتحدث عن نتائج لقاء جمعهما توجه من الرئاسة لبدء «معركة مع الانقلابيين في إب» وهادي يستدعي المحافظ والقيادات العسكرية رفع اسماء «الرئيس مرسي واللاعب ابو تريكة وقيادات اخوانية» من قوائم الارهاب
أفادت مصادر مطلعة في جامعة صنعاء، ان مليشيا الحوثي الانقلابية استحوذت على غالبية مقاعد الطلاب في كلية الطب ومنحتها لأتباعها.
وأعلنت جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا ،الاثنين الفائت، أسماء الطلاب المقبولين في كلية الطب, وسط اتهامات لها بالاستحواذ على مقاعد الطلاب لصالح المقربين منها.
وذكرت المصادر أنه تقدم لامتحانات القبول في كلية الطب بالجامعة، نحو ثمانية الف طالبا وطالبة، تم قبول 150 فقط جلهم من أتباعها ومقاتليها.
وأكدت المصادر بأن عددا ممن تم قبولهم في الكلية لم يحضروا لأداء اختبارات القبول، وانهم ممن يقاتلوا في الجبهات، وتم قبولهم بناء على توصيات من قيادات رفيعة في المليشيا .