المليشيا تستحوذ على مقاعد كلية الطب وتمنحها لمقاتليها

الأربعاء 04 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أفادت مصادر مطلعة في جامعة صنعاء، ان مليشيا الحوثي الانقلابية استحوذت على غالبية مقاعد الطلاب في كلية الطب ومنحتها لأتباعها.

وأعلنت جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا ،الاثنين الفائت، أسماء الطلاب المقبولين في كلية الطب, وسط اتهامات لها بالاستحواذ على مقاعد الطلاب لصالح المقربين منها.

وذكرت المصادر أنه تقدم لامتحانات القبول في كلية الطب بالجامعة، نحو ثمانية الف طالبا وطالبة، تم قبول 150 فقط جلهم من أتباعها ومقاتليها.

وأكدت المصادر بأن عددا ممن تم قبولهم في الكلية لم يحضروا لأداء اختبارات القبول، وانهم ممن يقاتلوا في الجبهات، وتم قبولهم بناء على توصيات من قيادات رفيعة في المليشيا .