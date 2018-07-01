تعرف على أكثر 5 لاعبين تداولاً على (فيسبوك) خلال كأس العالم

الأربعاء 04 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- متابعات

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اشتعل حماس المتفرجين والمشجعين مع مباريات كأس العالم على الرغم من الإطاحة بثلاثة من أكبر الفرق والتي كانت مرشحة بالفوز بالكأس لهذا العام، فبعد أن خرجت ألمانيا من دور المجموعات، تعرض منتخب الأرجنتين والبرتغال وإسبانيا للخروج من الدور الـ 16 على يد منتخبات فرنسا وأوروغواي والمضيف روسيا.

وكسر كأس العالم كافة التوقعات، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالمناقشات حول الإطاحة بالفرق الكبرى والنجوم الكبار.

ووفقاً لموقع التواصل الاجتماعي (Facebook)، فإن أكثر 5 لاعبين تمحورت حولهم التعليقات حتى 28 يونيو على مستوى العالم هم: كابتن المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم البرازيلي نيمار جونيور والمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعب خط الوسط البرازيلي فيليب كوتينهو والمهاجم المصري محمد صلاح.

في الوقت نفسه، حصدت صورة ميسي الشخصية على صفحته الرسمية أكثر المشاركات المحببة على موقع التواصل الاجتماعي عالمياً.

وأشار تقرير (World Football Report 2018) الصادر عن شركة (Nielsen Sports) أنه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018، بلغ التفاعل مع الحسابات الخاصة بكريستيانو رونالدو على فيسبوك وتويتر وإنستغرام 570 مليوناً، يليه مهاجم فريق باريس سان جيرمان نيمار جونيور بـ 294.3 مليون، فيما احتل المهاجم ليونيل ميسي المركز الثالث 200.4 مليون تفاعل.

واحتشد مشجعو كرة القدم في العالم العربي لدعم الفرق العربية الأربعة التي تأهلت لكأس العالم 2018 في روسيا، وعلى الرغم من خروجهم من دور المجموعات إلا ان المناقشات كانت نشطة للغاية في المنطقة.

وفقاً لـ(فيسبوك): دخل أكثر من 11 مليون مستخدم في حوارات حول المنتخب المصري، وكان مقطع الفيديو الذي أنتجته أديداس حول عودة محمد صلاح للعب أول مباراة له في كأس العالم بعد إصابته في الكتف هي أكثر المشاركات المحببة في كل من مصر والمملكة العربية السعودية.

وخلال نفس الفترة، ناقش أكثر من 10 مليون شخص شؤون المنتخب المغربي، تبعهم المنتخب السعودي الذي حظي بحوارات 9 ملايين مستخدم، وأخيراً المنتخب التونسي الذي اجتذب 7.5 مليون مستخدم.

المصدر: فوربس الشرق الأوسط