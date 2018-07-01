الحكومة اليمنية تثمن الدعم التركي لليمن

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ثمن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد سعيد السعدي الدعم المستمر الذي تقدمه جمهورية تركيا لبلادنا وخاصة في المجالات الاغاثية الطارئة.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء 4يوليو/تموز2018م، السفير التركي لدى بلادنا ليفنت ايلر حسب ما جاء بوكالة الانباء الرسمية "سبأ".
وبحث اللقاء التنسيق المشترك من اجل دعم وتعزيز برنامج اعادة الإعمار وأولويات مرحلة ما بعد الحرب.
واكد السفير التركي دعم بلاده المستمر لليمن قيادة وحكومة وشعباً واهمية دعم مسار الاستقرار والتنمية في اليمن.