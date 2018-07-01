توجه من الرئاسة لبدء «معركة مع الانقلابيين في إب» وهادي يستدعي المحافظ والقيادات العسكرية

الأربعاء 04 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-سبأ

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اكد المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة اليوم الاربعاء 4 يوليو/تموز2018م، على أهمية تفعيل الجبهات والمقاومة بمحافظة إب (وسط اليمن) .

وقال الرئيس ان إب تعتبر حجر الزاوية في مسرح العمليات لفك حصار تعز وتضييق الخناق على مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران واستكمال التحرير نحو العاصمة صنعاء.

جاء ذلك خلال استقباله ،اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن ،بالقيادات العسكرية والامنية بمحافظة إب بحضور رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ومحافظ إب اللواء الركن عبدالوهاب سيف الوائلي.

واستمع رئيس الجمهورية من محافظ إب وقائد المحور والقيادات العسكرية والامنية الى واقع المحافظة ومجمل التطورات والاستعدادات لاستعادة المحافظة الرافضة لمشروع الكهنوت والانتصار لليمن الاتحادي الجديد المبني على الشراكة والعدالة والمساواة والحكم الرشيد.

وقال الرئيس” هناك ادوار كبيرة تعلق عليكم باعتباركم من القيادات العسكرية والامنية التي لها إسهامات ميدانية في مواجهة المليشيا لتوحيد الجهود والصفوف”.

واكد رئيس الجمهورية اهتمام الدولة بكافة المتطلبات والاحتياجات العاجلة بما يعزز الجبهة الداخلية والاهتمام بأوضاع المقاتلين وإيلاء ملف الجرحى عناية خاصة، لافتا الى دور الحكومة في هذا الصدد وتكفل الدولة بعلاج مختلف الجرحى ومن كل الجبهات والمحافظات باعتباره وأجب ومسؤولية وطنية وإنسانية.