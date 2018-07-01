مؤشرات انفجار عسكري وشيك ومعركة فاصلة في الحديدة - الشرعية ترسل قوات اضافية من الجنوب والانقلابيون يحشدون

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أفادت مصادر عسكرية الاربعاء 4 يوليو/ تموز 2018م في عدن (جنوبي اليمن) أن قوات إضافية من الجيش الوطني اليمني والمقاومة تحركت خلال الساعات الماضية من عدن والضالع باتجاه جبهة الساحل الغربي.
وقالت المصادر ان مهمة تلك القوات تأمين خطوط إمداد قوات الشرعية بين المخاء ومدينة الحديدة وتعزيز قوات الجيش الوطني والمقاومة المتمركزة في مطار الحديدة.
وقال مسؤولون عسكريون في قيادة الجيش الوطني في الساحل الغربي إن استعدادات كبيرة ومتواصلة لاستئناف العملية العسكرية لتحرير مدينة وميناء الحديدة بعد انقضاء المهلة، التي منحت لتمكين المبعوث الأممي من مواصلة مساعية في إقناع الميليشيات الانقلابية بالانسحاب من الحديدة وتسليمها دون قتال.
في المقابل، يواصل الحوثيون حشدهم وتصعيدهم العسكري، وسط تقارير لوسائل إعلام يمنية تفيد رفض الميليشيات الحوثية تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة، حيث نقلت مصادر متطابقة أن ميليشيات الحوثي تعزز تحصيناتِها في الحديدة، مستغلةً توقف العمليات العسكرية.