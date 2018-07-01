  ريال مدريد يودع رونالدو عبر تويتر

الأربعاء 04 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- يوروسبورت

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اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني من مغادرة النادي الملكي بشكل رسمي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية بأن ريال مدريد أبدى مرونة كبيرة ببيع اللاعب هذا الصيف في ظل رغبته القوية بالرحيل عن صفوف الميرنغي هذا الصيف.

وأشارت الصحف بأن نادي يوفنتوس الإيطالي تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب قيمته 100 مليون يورو وأن ادارة الملكي متمسكه ببقائه لكن رغبة اللاعب في الرحيل أجبرت إدارة ريال مدريد للتفاوض حول بيعه.

وقدم ريال مدريد دليلاً جديداً على اقتراب اللاعب بشكل فعلي من الرحيل عن صفوف النادي الملكي هذا الصيف وذلك عبر حساب النادي الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وقام الميرنغي بنشر مجموعة كبيرة من أهداف اللاعب مع ريال مدريد بعام 2018 كنوع من أنواع الوداع للاعب الذي بات قريباً من مغادرة ملعب سانتياغو برنابيو خلال الساعات القليلة المقبلة.

الجدير بالذكر أن رونالدو قد ألمح الى رحيله عن صفوف ريال مدريد عقب تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي وذلك خلال تصريحات رسمية من اللاعب عقب نهاية اللقاء.

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كما ودع رونالدو منافسات بطولة كأس العالم في روسيا رفقة المنتخب البرتغالي من الدور ثمن النهائي عندما سقط في فخ الهزيمة أمام منتخب أوروغواي بهدفين لهدف واحد.