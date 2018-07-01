فيسبوك تعتذر عن خطأ تضرر منه نحو مليون مستخدم رغم خسارة منتخبهم.. المشجعون اليابانيون يضربون مثالا راقيا في الأخلاق(صور) إنجلترا تكسر عقدة ركلات الترجيح وتبلغ ربع نهائي كأس العالم ميليشيات الحوثي تعزز تحصيانتها و تحوّل الحديدة إلى قنبلة موقوتة عاجل : الجيش الوطني يصعد عملياته العسكرية في جبهة نهم ومفرق أرحب هدفا عسكريا قادما بينها 5 حالات قتل. احصائية توثق الانتهاكات بحق الصحفيين باليمن الحوثي يردّ على مساعي غريفيث بالتصعيد العسكري مشروع سعودي لنزع 786 ألف لغم في اليمن إتمام صفقة بين الشرعية والحوثيين الأمم المتحدة تلوح للامارات بفتح ملف سجونها السرية في اليمن
في مشهد قلما نشاهده في ملاعب كرة القدم، ضرب مشجعو المنتخب الياباني مثالا راقيا في التحضر وفي الروح الرياضية، بعد انتهاء مباراة منتخبهم ضد بلجيكا، والتي خسرها "الساموراي" (2-3).
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمشجعين اليابانيين، وهم ينظفون مدرجات ملعب "روستوف"، الذي احتضن مباراة فريقهم أمام بلجيكا.
وقد أثنت مجموعة من النشطاء على سلوك المشجعين اليابانيين، حيث قال أحدهم: "رغم خسارتهم الدراماتيكية في ثمن نهائي مونديال روسيا (2-3)، إلا أنهم وجدوا الوقت لتنظيف المدرجات التي احتشدوا عليها لمتابعة المباراة".