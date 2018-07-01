رغم خسارة منتخبهم.. المشجعون اليابانيون يضربون مثالا راقيا في الأخلاق(صور)

الأربعاء 04 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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في مشهد قلما نشاهده في ملاعب كرة القدم، ضرب مشجعو المنتخب الياباني مثالا راقيا في التحضر وفي الروح الرياضية، بعد انتهاء مباراة منتخبهم ضد بلجيكا، والتي خسرها "الساموراي" (2-3).

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمشجعين اليابانيين، وهم ينظفون مدرجات ملعب "روستوف"، الذي احتضن مباراة فريقهم أمام بلجيكا.

وقد أثنت مجموعة من النشطاء على سلوك المشجعين اليابانيين، حيث قال أحدهم: "رغم خسارتهم الدراماتيكية في ثمن نهائي مونديال روسيا (2-3)، إلا أنهم وجدوا الوقت لتنظيف المدرجات التي احتشدوا عليها لمتابعة المباراة".