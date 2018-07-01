فيسبوك تعتذر عن خطأ تضرر منه نحو مليون مستخدم رغم خسارة منتخبهم.. المشجعون اليابانيون يضربون مثالا راقيا في الأخلاق(صور) إنجلترا تكسر عقدة ركلات الترجيح وتبلغ ربع نهائي كأس العالم ميليشيات الحوثي تعزز تحصيانتها و تحوّل الحديدة إلى قنبلة موقوتة عاجل : الجيش الوطني يصعد عملياته العسكرية في جبهة نهم ومفرق أرحب هدفا عسكريا قادما بينها 5 حالات قتل. احصائية توثق الانتهاكات بحق الصحفيين باليمن الحوثي يردّ على مساعي غريفيث بالتصعيد العسكري مشروع سعودي لنزع 786 ألف لغم في اليمن إتمام صفقة بين الشرعية والحوثيين الأمم المتحدة تلوح للامارات بفتح ملف سجونها السرية في اليمن
تأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم، للمرة الأولى منذ 12 عاما، بعد أن تجاوز عقبة كولومبيا بركلات الترجيح، التي لطالما شكلت عقدة للإنجليز في البطولات الماضية.
قدم المنتخب الإنجليزي شوطا أولا مميزا على المستوى التكتيكي، أغلق المساحات أمام مهاجمي كولومبيا، لكنه لم يشكل خطورة على مرمى خصمه، لينتهي الشوط سلبي النتيجة.
وفي الشوط الثاني، حافظ الإنجليز على شكلهم التكتيكي وقدموا شوطا مقنعا، سجلوا خلاله هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عبر هاري كين عند الدقيقة 57.
وقبل نهاية الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، سجل المدافع الهداف، ياري مينا هدف التعادل لكولومبيا برأسية جاءت من أول ركنية تحصل عليها "القهوجية"، لينتهي الشوطان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي ويحتكم الفريقان للأشواط الإضافية.
لم يتغير الحال في الشوطين الإضافيين، ليحتكم الفريقان إلى الركلات الترجيحية، التي تفوقت فيها إنجلترا بأربع ركلات مقابل ثلاث، ليكسر الإنجليز عقدة ركلات الترجيح ويصلوا إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2006، ويضربوا موعدا مع السويد في الدور المقبل.