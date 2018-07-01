إنجلترا تكسر عقدة ركلات الترجيح وتبلغ ربع نهائي كأس العالم

الأربعاء 04 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم، للمرة الأولى منذ 12 عاما، بعد أن تجاوز عقبة كولومبيا بركلات الترجيح، التي لطالما شكلت عقدة للإنجليز في البطولات الماضية.

قدم المنتخب الإنجليزي شوطا أولا مميزا على المستوى التكتيكي، أغلق المساحات أمام مهاجمي كولومبيا، لكنه لم يشكل خطورة على مرمى خصمه، لينتهي الشوط سلبي النتيجة.

وفي الشوط الثاني، حافظ الإنجليز على شكلهم التكتيكي وقدموا شوطا مقنعا، سجلوا خلاله هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عبر هاري كين عند الدقيقة 57.

وقبل نهاية الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، سجل المدافع الهداف، ياري مينا هدف التعادل لكولومبيا برأسية جاءت من أول ركنية تحصل عليها "القهوجية"، لينتهي الشوطان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي ويحتكم الفريقان للأشواط الإضافية.

لم يتغير الحال في الشوطين الإضافيين، ليحتكم الفريقان إلى الركلات الترجيحية، التي تفوقت فيها إنجلترا بأربع ركلات مقابل ثلاث، ليكسر الإنجليز عقدة ركلات الترجيح ويصلوا إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2006، ويضربوا موعدا مع السويد في الدور المقبل.