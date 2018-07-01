ميليشيات الحوثي تعزز تحصيانتها و تحوّل الحديدة إلى قنبلة موقوتة

الأربعاء 04 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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عزّز الانقلابيون تحصيناتهم في مدينة الحديدة، مستغلين تعليق القوات الحكومية هجومها بانتظار نتائج محادثات مبعوث الأمم المتحدة في صنعاء، وهو ما يدلل على نوايا الحوثي المبيتة في إفشال أي جهود ساعية للتوصل إلى سلام ينقذ اليمنيين.

وقال سكان في مدينة الحديدة لوكالة «فرانس برس»، إن الحوثيين حفروا عشرات الخنادق الجديدة وسط شوارع رئيسية وفرعية، وحوّلوا حاويات نفايات ومجسمات خرسانية إضافية إلى عوائق.

وأكد السكان، أن حفر الخنادق وإقامة العوائق امتد من مدينة الحديدة، إلى المديريات والطرق الرئيسية المحاذية للمدينة. وذكرت مصادر في القوات الحكومية الشرعية، أن تعزيزات عسكرية للمتمردين الحوثيين وصلت إلى مدينة الحديدة. كما استقدمت القوات الحكومية تعزيزات إضافية إلى مواقعها عند الأطراف الجنوبية للمدينة.

وكثفت ميليشيات الحوثي الإيرانية من عمليات تفخيخ الأحياء السكنية في مدينة الحديدة اليمنية المكتظة بالسكان، بالتزامن مع ابتزاز الأهالي من خلال أطفالهم بهدف الزج بهم في أتون المعارك.

وقال سكان في مدينة الحديدة إن الحوثيين يقومون بتخزين الأسلحة المختلفة داخل المباني في الأحياء السكنية، التي تقهقروا إليها مؤخراً بعد سلسلة هزائم، أمام القوات المشتركة المدعومة من قوات التحالف العربي.

وسرع المتمردون الحوثيون من عمليات حفر الخنادق داخل الأحياء السكنية والتمترس فيها، متخذين من المدنيين دروعاً بشرية، إذ منعت الميليشيات سكان المدينة الواقعة غربي اليمن من مغادرة أحيائهم.

وأشارت مصادر يمنية، إلى أن الميليشيات الموالية لإيران جلبت الكثير من الأسلحة من صنعاء، وأدخلتها إلى الحديدة ليلاً وخزنتها في مبان سكنية داخل أحياء المدينة. وبحسب المصادر، فقد استحدثت الميليشيات معامل لصناعة الألغام والمتفجرات داخل الأحياء السكنية، حيث يقع أحد هذه المعامل خلف المستشفى العسكري بالمدينة.

وفي انتهاك آخر، تقوم جماعة الحوثي بابتزاز العائلات الفقيرة بالحديدة، من خلال الطلب منهم تسليم أطفالهم للقتال في صفوفها، مقابل تسليم هذه العائلات مواد إغاثة.

وأكدت المصادر أن مشرفي الحوثي يهددون السكان الراغبين في النزوح من المدينة بتعرض منازلهم للسرقة والنهب، في محاولة لإجبارهم على البقاء وتحويلهم إلى دروع بشرية. وناشدت منظمات حقوقية وناشطون في الحديدة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، بالتدخل من أجل إنقاذ المدنيين من انتهاكات ميليشيات الحوثي الإيرانية.

في الأثناء، كثفت ميليشيات الحوثي الإيرانية من حملات التجنيد للشباب في مختلف مديريات محافظة الحديدة الساحلية في اليمن، وذلك بعد سلسلة الهزائم، التي منيت بها أمام القوات المشتركة المدعومة من قوات التحالف العربي.

وذكرت مصادر ميدانية، أمس، أن الميليشيات الحوثية تقوم بحملة تجنيد واسعة، حيث يجوب المسلحون بالعربات العسكرية على العديد من القرى التابعة لمديريات الزيدية والضحي والمغلاف واللحية والمنيرة وباجل وبيت الفقيه وجبل راس وريف باجل والمنصورية ومديريات مدينة الحديدة.