عاجل : الجيش الوطني يصعد عملياته العسكرية في جبهة نهم ومفرق أرحب هدفا عسكريا قادما

الأربعاء 04 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - خاص

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بدأ الجيش الوطني في جبهة نهم – محافظة صنعاء عملية عسكرية واسعة مجددا استهدفت مواقع وتحصينات المليشيات الحوثية وقال مصدر عسكري "لمارب برس " أن الجيش الوطني قرر السيطرة على مفرق أرحب لأسقاط منطقة القلب في جبهة نهم بالكامل , وهو ما يعني أن 80% من الجهد والوقت سيسقط عن كاهل الجيش الوطني بعد سيطرته على الخط الازفلتي الممتد من فرضة نهم إلى مفرق أرحب مؤكدا أنه في حال السيطرة على مفرق أرحب فإن خطوط الامداد على الحوثيين ستنقطع كلية , ما يعني سقوط مساحات شاسعة من مديرية نهم التي تبلغ مساحتها 1841 كم2بيد الشرعية .

وعلى ذات الصعيد شن الجيش الوطني فجر الأربعاء اليوم هجوما على مواقع المليشيات الحوثي في منطقة الميسرة بمديرية ‎نهم , كما قامت طائرات التحالف بشن عدة غارات استهدفت مواقع وتحصينات الحوثيين في كل من محلي والمدفون , ويستميت الحوثيون في التشبث بجبهة نهم رغم أنهم قد خسروا الالاف مقاتليهم فيها كونها تمثل البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء , وهي الجبهة الوحيدة التي بات سكان العاصمة صنعاء يسمعون رجيج قذائف المدافع والدبابات , نظرا لقرب المسافة الفاصلة بين الخطوط الامامية لجبهة نهم والعاصمة صنعاء .

مشاهد لمواجهات مسلحة جرب يوم أمس بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية .