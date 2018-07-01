بينها 5 حالات قتل. احصائية توثق الانتهاكات بحق الصحفيين باليمن

الأربعاء 04 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إن حربا ممنهجة مستمرة على وسائل الإعلام وحرية الصحافة بشكل عدائي وعنيف من قبل كافة أطراف الصراع في البلاد، في مسعى لتغييب الحقيقة.

وذكرت نقابة الصحفيين في تقرير لها، الثلاثاء، أنها رصدت 100 حالة انتهاك طالت الحريات الصحفية والإعلامية في اليمن، خلال النصف الأول من العام الجاري، استهدفت مئات الصحفيين ومؤسسات إعلامية كانوا ضحايا للانتهاكات المختلفة.



وأضاف التقرير أن الحكومة الشرعية تورطت بتشكيلاتها وهيئاتها الأمنية والعسكرية والحكومية المتنوعة بـ47 حالة من 100 حالة انتهاك، بنسبة 47%، فيما ارتكب الحوثيون 39 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات، بنسبة 39% منها.



وسجلت 8 حالات ضد جهات مجهولة، وبنسبة 8%، فيما تورط التحالف العربي بـ6 حالات، بنسبة 6% من إجمالي الانتهاكات.



وبحسب تقرير النقابة، فإن الانتهاكات تنوعت بين 38 حالة اختطاف واعتقال، و18 حالة اعتداء، بالإضافة إلى 9 حالات منع من التغطية، و8 حالات تهديد.

وسجلت النقابة 5 حالات محاكمة واستدعاء طالت ستة صحفيين، هم كامل الخوداني، ويزيد الفقيه، وعدنان مصطفى، وفتحي بن لزرق، وعوض كشميم، وهشام الجرادي، ارتكبت الحكومة 3 حالات منها، فيما حمّل التقرير الحوثيين المسؤولية عن حالتين.

ووثقت النقابة 5 حالات قتل خلال النصف الأول من العام الجاري، استهدفت خمسة صحفيين ومصورين وعاملين في وسائل الإعلام، هم "محمد القدسي مصور قناة بلقيس بمدينة تعز (جنوب غرب)، ومدير إدارة الديكور بقناة اليمن عبدالله النجار، ومحمد ناصر الوشلي متابع الإنتاج لمسلسل في قناة اليمن، ومصور قناة بلقيس في مدينة مأرب (شمال شرق)، وعبدالله القادر، والصحفي أنور الركن.

وقد تورط الحوثيون بثلاث حالات قتل، وحالتين ارتكبها التحالف العربي الذي تقوده السعودية بقصف جوي.

ووفقا للنقابة، فإن عدد الشهداء من الصحفيين منذ عام 2014م، حتى منتصف العام 2018م، 27 صحفيا ومصورا وعاملا في مجال الإعلام ضحوا بأرواحهم رخيصة من أجل حق المجتمع في الحصول على المعلومات.

ومن ضمن الانتهاكات التي وثقتها النقابة حالة تعذيب واحدة، أودت بحياة الصحفي أنور الركن، الذي ظل مخفيا قسريا لدى الحوثيين لشهور، ليفارق الحياة بعد إطلاق سراحه بأيام الشهر الفائت.

وتوزعت الانتهاكات الأخرى التي قامت بها الحكومة والحوثيون والتحالف، حيث تم رصد 5 حالات مصادرة مقتنيات صحفيين وصحف، وحالتي إيقاف رواتب، و7 حالات حجب مواقع إخبارية، وحالتي إيقاف وسائل إعلام.

وأشارت النقابة إلى أنه لا يزال هناك 13 صحفيا مختطفا لدى جماعة الحوثي، أغلبهم منذ العام 2015، ويعيشون ظروف اختطاف قاسية ولا إنسانية، بينهم صحفي مخفي قسريا، هو الصحفي وحيد الصوفي، في وقت ما يزال الصحفي محمد المقري لدى تنظيم القاعدة بحضرموت (شرقا) في ظروف اختطاف غامضة.