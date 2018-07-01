الحوثي يردّ على مساعي غريفيث بالتصعيد العسكري

الأربعاء 04 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-تغطيات

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ردّت الميليشيات الحوثية أمس على مساعي المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي يقوم بزيارة إلى صنعاء منذ يومين، بمزيد من التصعيد العسكري، إذ كثّفت حملات التحشيد في مختلف مديريات محافظة الحديدة، على غرار الزيدية والضحي والمغلاف واللحية.

كما وسّعت عمليات زرع الألغام في الأحياء السكنية بالحديدة، وحفر الخنادق التي قطعت المدينة إلى جزر معزولة.

وقابلت الجماعة الحوثية المبعوث الأممي أمس غداة وصوله إلى صنعاء، بفتور واضح؛ حيث أوعزت إلى أحد موظفيها الذين عيّنتهم في منصب وكيل للشؤون السياسية في خارجيتها، لقاء غريفيث، خلافاً لما اعتادت عليه خلال الزيارات السابقة.

وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية طلبت من غريفيث أن يمنحها بعض الوقت للردّ على خطته الرامية إلى تجنيب الحديدة أي معارك مسلحة لتحريرها عنوة من قبل الشرعية، والتحالف الداعم لها، وإقناع الميليشيات بتسليم المدينة ومينائها سلمياً، قبل الانخراط في عملية المفاوضات الشاملة التي يحضر لاستئنافها خلال أسابيع.

وذكرت المصادر أن زعيم الجماعة الحوثية أبلغ قبل أيام كبار قادته خلال لقاء سري معهم أنه لن يوافق على تسليم الحديدة ومينائها للشرعية مهما كلفه الأمر، وأن سقف تنازلاته لن يتجاوز ما هو معلن من قبله، وهو الموافقة على الإشراف الأممي فنياً ولوجيستياً على إيرادات الميناء فقط، دون المساس بوضع ميليشياته ووجودها في المدينة.

وزعمت الجماعة، أمس، بحسب ما أعلنته وسائلها الرسمية، أنها أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه خميس مشيط في السعودية، كما زعمت بالتزامن مع وصول غريفيث إلى صنعاء أنها أطلقت صاروخاً آخر باتجاه الأراضي الإماراتية.