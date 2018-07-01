الحوثي يردّ على مساعي غريفيث بالتصعيد العسكري مشروع سعودي لنزع 786 ألف لغم في اليمن إتمام صفقة بين الشرعية والحوثيين منظمة دولية تنشر احصائية للاطفال الذين قتلو خلال ثلاث سنوات باليمن الأمم المتحدة تلوح للامارات بفتح ملف سجونها السرية في اليمن الأعلى أجراً في تاريخ ليفربول.. كم يتقاضى صلاح سعوديات وسعوديون يلجؤون إلى تغيير أسمائهم بسبب الموضة عاجل : قرارات عسكرية جديدة مونديال روسيا | السويد تتقدم إلى ربع نهائي كأس العالم أخطر أتهام توجهه الأمم المتحدة للإمارات العربية المتحدة
أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» الذي تنفذه كوادر سعودية وخبرات عالمية أنها تمكنت من حصر أكثر من 786 ألف لغم في المناطق التي تم تحريرها من ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن. وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة، عصام بن سعيد، في بيان صدر عنه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز إن إطلاق مركز مسام «يعد مبادرة إنسانية وامتداداً لتاريخ المملكة».
وأشار إلى أنه «تم حتى الآن حصر أكثر من 600 ألف لغم في المناطق التي تم تحريرها من الميليشيات الانقلابية إضافة إلى130 ألف لغم بحري مضاد للزوارق والسفن وهي من الألغام المحرمة دولياً و40 ألف لغم في محافظة مأرب و16 ألف لغم في جزيرة ميون».
كان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن الاثنين، أن الجيش الوطني اليمني يعمل حالياً على إزالة الألغام في مطار الحديدة الدولي. (د.ب.أ)