مشروع سعودي لنزع 786 ألف لغم في اليمن

الأربعاء 04 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» الذي تنفذه كوادر سعودية وخبرات عالمية أنها تمكنت من حصر أكثر من 786 ألف لغم في المناطق التي تم تحريرها من ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن. وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة، عصام بن سعيد، في بيان صدر عنه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز إن إطلاق مركز مسام «يعد مبادرة إنسانية وامتداداً لتاريخ المملكة».

وأشار إلى أنه «تم حتى الآن حصر أكثر من 600 ألف لغم في المناطق التي تم تحريرها من الميليشيات الانقلابية إضافة إلى130 ألف لغم بحري مضاد للزوارق والسفن وهي من الألغام المحرمة دولياً و40 ألف لغم في محافظة مأرب و16 ألف لغم في جزيرة ميون».

كان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن الاثنين، أن الجيش الوطني اليمني يعمل حالياً على إزالة الألغام في مطار الحديدة الدولي. (د.ب.أ)